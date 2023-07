Velmi překvapeni byli známí a příbuzní, ale i advokáti trojice obžalovaných v případu téměř 12 let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S. rozsudkem, který 4. července padl u Krajského soudu v Plzni. Ten konstatoval, že šlo skutečně o nájemnou vraždu. Vinen jen z ní ale pouze Petr Pávek, který měl podle soudu svého kamaráda v říjnu 2011 zastřelit. Soud mu vyměřil 17 let odnětí svobody. Otázku, kdo si vraždu u něj objednal, soud nakonec neřešil. Objednavatelem měl být podle obžaloby bývalý provozovatel vyhlášené karlovarské diskotéky Brooklyn (dříve Morava - pozn. red.) Jan Štěpnička, podílet se ní měl Jan Teleki. Oba dva ale soud zprostil obžaloby a oba dva byli okamžitě propuštěni na svobodu.

Vyhlášení rozsudku se zúčastnila řada Karlovaráků. Soudkyně je dopředu upozornila, že pokud někdo má problém s emocemi, ať raději opustí jednání. Dvě hodiny pak trvalo zdůvodnění verdiktu. Jak na Štěpničkovi tak na Telekim bylo vidět, že i je rozsudek zaskočil. Pávek ihned po procesu oznámil, že se odvolá.

Vražda vyhazovače: Matka obžalovaným nevěří. Přítelkyně Pávka mezitím porodila

Během zdůvodnění padlo mnoho vážných informací, které potvrzují, že krajský soud řešil mimořádný případ z karlovarského kriminálního podsvětí. „Tato kauza byla specifická ze dvou důvodů. Jednak je to její stáří, a pak prostředí, v němž k ní došlo. To také významně ovlivnilo důkazní situaci. Jde o kriminální prostředí, z dokumentů vyplývá, že to jsou opožděné devadesátky v Karlových Varech. 85 procent svědků pocházelo z tohoto prostředí. Ke všem těmto svědkům se přistupovalo jako k méně důvěryhodným osobám,“ uvedla soudkyně Helena Przybylová.

Důkazů příliš soud neměl. Jak Deník opakovaně zmiňoval, jediným, o co se žaloba opírala, byla výpověď korunního svědka Pavla H. Toho měl v roce 2011 Pávek požádat, aby mu obstaral střelnou zbraň. Den po vraždě se mu měl Pávek svěřit, jak Antonína S. společně s Telekim zabili a že si to měl objednat Štěpnička. Promluvit o tom, co se v říjnu 2011 stalo, měl až údajně kvůli tomu, že dostal z Pávka strach. Zatímco totiž seděl za vydírání, Pavel H. mu přebral přítelkyni, kterou si nakonec vzal za ženu. Svědek se ukrývá na utajovaném místě. Obhajoba jeho slova zpochybňovala už jen kvůli mnohamilionovým dluhům, což mělo být podle advokátů důvodem, proč chtěl zmizet. Svědek se podrobil znaleckému zkoumání kvůli věrohodnosti, sám je totiž členem podsvětí a už v 16 letech se podílel na vraždě.

Vražda vyhazovače: Policie už řeší další trestnou činnost, která zazněla u soudu

Přesto byla jeho výpověď pro soud klíčová. „Soud posuzoval svědka jako málo věrohodného, vyjádření znalkyně jeho samotného překvapilo. Konstatovala, že informace, které poskytuje, jsou autentické. Soud vycházel i z toho, že i tuto okolnost s vraždou dokázal svědek zobchodovat ve svůj prospěch. To ale ještě neznamená, že lže. Klíčová je věta, kterou vyprávěl, když mělo ke střelbě dojít. To že poškozený řekl: „Petře, tys mě střelil, zavolej mi doktora,“ značně zvyšuje jeho věrohodnost. Používání přímých řečí ve vyprávění svědčí o autentičnosti. Je ale evidentní, že nám svědek neřekl všechno,“ vysvětlovala soudkyně.

Připustila, že největší slabinou celého procesu byl motiv. Sama přiznala, že tomu, že měl zavražděný vlepit Štěpničkovi facku a ten se mu za to měl pomstít, příliš nevěří. „Šlo o připravovanou vraždu a k té facce mělo dojít jen pár dní před ní. Soud nevěří tomu, že ta by mohla být motivem pro vraždu v prostředí, kde se používaly jiné silnější prostředky. Soud se snažil rozklíčovat jiný motiv, ale prokázáno to nebylo. Jde o nelegální obchodování s naftou v Dolním Rychnově, kdy například v červenci 2011 někdo utekl s velkým objemem peněz. Ty peníze pro obchod chyběly. Poškozený se do těchto obchodů přidal, měl tu pro někoho získat velký úvěr, sám z toho měl mít velký zisk. Chtěl mít z toho podíl. I to by mohl být motiv, ale soud zůstal za zavřenými dveřmi v tomto dokazování,“ pokračovala soudkyně.

Vražda vyhazovače: Svědek není zcela věrohodný, vzpomínky hovoří ale pro něj

Nevyloučila ani možnost, že by Pavel H. vyprávěl události z podzimu 2011, protože by mohl být sám aktérem. „Pokud by byl sám na místě činu, tak tam byl s Pávkem. Proč by jinak sám na sebe upozorňoval policii? A že Pávek zabil svého kamaráda, tak to je v zločineckém prostředí Kamarádství s.r.o.,“ poznamenala.

Rozhodujícím pro soud podle ní byly i náboje, které krátce před vraždou svědek pořizoval. Šlo o ráži 7.65, zatímco před tím vždy kupoval legálně ráži 9 milimetrů. Informace, že byl Antonín S. zastřelen náboji tohoto druhu, podle soudkyně nikde nezazněla. Známí trojlístku ale upozorňují, že tato informace kolovala po Karlových Varech krátce po vraždě a že Pavel H. obstarával náboje 7.65 na černém trhu. Soud také znovu upozornil na nestandardní vztahy aktérů s policií, která tehdy viděla, jak Pávek čistí své vozidlo, ale dostatečně to neprověřila. Štěpničku a Tekiho zprostil soud proto, že informace o jejich podílu na činu byly až příliš zprostředkované.

Zdroj: Kopecká Jana