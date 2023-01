Předvolební emoce válcují nejen sociální sítě. Rozdělují i přátele z Karlovarska

Ten den ohlásil Jindřich N., že na procházce za sokolovským gymnáziem nalezl mrtvé ženské tělo. Patřilo pohřešované Kateřině Š., která byla před smrtí znásilněna a následně okradena o náušnice, řetízek a náramek v celkové hodnotě tří tisíc korun.

"Vzhledem k tomu, že se tělo našlo až po nějaké době, bylo komplikované určit přesnou dobu úmrtí. Tým kriminalistů si mezitím v databázi mužů, kteří byli odsouzeni za znásilnění, vytipovali možné pachatele. Další skupina vyšetřovatelů vyslechla svědky. Od nich se dozvěděli, že dívka byla 20. března v klubu Metaxa, kde se kolem ní pohyboval jakýsi Marek. Dívku v klubu kontaktoval a společně pak odešli pryč," líčí Rudolf Flaška, vedoucí Odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Kriminalisté na základě těchto údajů vytipovali, že pachatelem by mohl být Marek F., kterému v roce 1999 bylo 31 let a jenž byl do té doby už dvakrát odsouzen za znásilnění, poprvé právě v roce 1985. "Od počátku popíral, že by Kateřinu zabil, i když potvrdil, že s ní byl a že s ní měl dokonce sex, podle něho dobrovolný. Ke šperkům, které dal poté do výkupny, prohlásil, že je od ní dostal. Vyšetřovatelům přitom tvrdil, že je nedaleko místa činu zahodil, oni je ale našli ve výkupně. Stále trval na tom, že musela v té noci potkat ještě někoho jiného a že on jí neublížil. Kolegové měli řadu nepřímých důkazů, které ho usvědčily," vysvětluje kriminalista. Nakonec se obviněný pod tíhou důkazů rozhodl, že policistům ukáže, co předcházelo smrti poškozené a jakým způsobem ji zabil. Vše popsal a ukázal při rekonstrukci případu. "Hlavním motivem mělo být, že po dobrovolném sexu mu poškozená měla vyhrožovat, že jej udá pro znásilnění. A on si byl vědom, že by opět skončil ve výkonu trestu odnětí svobody. Proto ji odvedl na místo činu a usmrtil," upřesňuje vedoucí odboru kriminality.

Psychicky nemocný muž posilněn pervitinem skákal po autě před Tescem

I když byl za znásilnění muž, který žil se svou matkou, do roku 1999 dvakrát pravomocně odsouzen, jednou dokonce na sedm let, vedle zavražděné Kateřiny se pokusil znásilnit v roce 1999 ještě další tři ženy. Dvě před vraždou, další pak dokonce týden předtím, než si vyslechl obvinění z vraždy. Všechny tyto tři ženy se mu ale nakonec ubránily. Nejstarší bylo 19, nejmladší teprve 17 let. Dost často si jako místo činu vybíral sokolovské parky.

"Na kontě má tento pachatel několik znásilnění. Jejich počet může být ale mnohem vyšší, protože řada obětí to nemusela vůbec nahlásit. Ke všem znásilněním došlo na Sokolovsku a všechny byly spáchány na mladých dívkách," upozorňuje vyšetřovatel.

Marek F. byl odsouzen původně na doživotí, trest odnětí svobody mu byl nakonec snížen na 25 let a v současnosti se nachází ve věznici Valdice. Trest mu vyprší už příští rok. "Pachatel se podrobil znaleckému zkoumání a odborníci z oboru psychiatrie u něho nezjistili sexuální deviaci ve vlastním slova smyslu, ale spíše všeobecnou agresivitu. Dále konstatovali, že jeho osobnost je výrazně narušena, což se projevuje asociální poruchou osobnosti se sociálně rizikovým chováním. Odborníci v roce 1999 také konstatovali, že tato porucha je trvalá a vzhledem k jeho věku už téměř nezměnitelná," dodává vyšetřovatel Flaška.

Kateřina Š. musela v osudný den hodně vytrpět. Pachatel ji nejdříve v Husových sadech brutálně zmlátil, bil ji a kopal do hlavy, kdy jí zlomil očnici, způsobil jí rozsáhlé prokrvácení měkkých pokrývek hlavy a krvácení pod tvrdou plenu mozkovou. Pak ji znásilnil a okradl. Když mu dívka sdělila, že to nahlásí, odvedl ji za sokolovské gymnázium, kde ji donutil svléknout se do naha a pak ji uškrtil její černou košilkou a podvazkovým pásem.

Už pátou přednášku o vraždách, k nimž došlo na území Karlovarského kraje od roku 1990, má za sebou kriminalista Rudolf Flaška. O pořady vedoucího Odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je takový zájem, že na poslední přednášku, která se konala 17. ledna tohoto roku v Městské knihovně v Lokti, přišlo 150 lidí. Redakce Deníku kriminalistu oslovila pro seriál o vraždách v regionu za poslední roky a přináší nyní první díl.

Další díl o vraždách Karlovarského kraje vyjde na konci února.