Pronásledování, vulgární nadávky a výhrůžky v posledních dvou měsících, to všechno musela od svého bývalého přítele (31) z Chebu snášet třicetiletá žena. Obrátila se proto na policii a požádala o pomoc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.