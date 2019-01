Karlovy Vary – Karlovarští kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality objasnili 6 případů krádeže a poškození cizí věci, kterých se měl dopustit třiatřicetiletý muž z Ostrova.

Tento muž na začátku října 2018 rozbil v Karlových Varech okno u zaparkovaného vozidla značky BMW. Z něj následně odcizil navigaci a drobné mince. Ve stejnou dobu a na stejném místě rozbil okno i zaparkovaného vozidla značky Volkswagen, ze kterého nic neodcizil. I přesto majiteli způsobil poškozením škodu kolem pěti tisíc korun.

Ve stejný den měl opět v Karlových Varech, ale na jiném místě, rozbít okno u dalšího osobního vozidla, a to u Škody Octavie. Z té odcizil ze zavazadlového prostoru sportovní tašku s osobními věcmi. „V polovině prosince se v Karlových Varech vloupal do vozidla značky Škoda. Z toho odcizil pouzdro se servisní knihou a manuálem k vozidlu. O dva dny později se vloupal do garáže v ulici Sedlecká. Z té si odnesl vše, co mu přišlo pod ruku, především různé nářadí,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Na konci prosince navíc neoprávněně vnikl do rozestavěného domu v Karlových Varech. Při vstupu poškodil dvě okna s bezpečnostní folií v hodnotě kolem 40 tisíc korun a v domě odcizil elektroinstalaci v hodnotě nejméně 100 tisíc korun.

Celkem tak ve všech případech způsobil škodu kolem 180 tisíc korun. „Takového jednání se dopustil i přesto, že byl již za obdobné jednání Okresním soudem v Karlových Varech odsouzen,“ dodala mluvčí. Kriminalisté proti němu zahájili trestní stíhání a v případě prokázání viny tak hrozí tomuto vykradači aut až tříletý pobyt ve vězení.