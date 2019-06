Ostrov - Kriminalisté dopadli zloděje, který vykrádal sklepy v Ostrově.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Na svědomí má v současné době nejméně 13 skutků. Při vloupání do sklepních kójí bral vše, co se mu hodilo a dalo se následně zpeněžit. Sebral nejméně 12 jízdních kol, nespočet různých druhů nářadí od vrtaček, brusek až po klasické ruční nářadí nebo také televizor. K tomu se ještě vloupal do vozidla zásilkové služby, kde vzal dva balíčky. V jednom byl mobilní telefon. Ale vnikl i do jedné z restaurací, kde ukradl prázdné sudy od piva. „Celkem měl ve všech případech způsobit škodu kolem 230 tisíc korun. V případě prokázání viny mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ řekla policejní mluvčí Zuzana Týřová. (hon)