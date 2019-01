Karlovarsko - Jakými případy se zabývala v uplynulých dnech policie, kriminalisté či strážníci? Byla jich řada…

Ukradl kolo, spreje i brýle

Karlovy Vary - V policejní cele skončil třicetiletý muž podezřelý ze spáchání přečinu krádeže. Během necelého měsíce se měl dopustit hned tří krádeží na různých místech v Karlových Varech. Pánské horské jízdní kolo ukradl po vypáčení vstupních dveří do společných prostor domu, kde bylo volně odloženo. Z prodejny drogerie měl odcizit devět deodorantů, které pronesl přes prostor pokladen bez zaplacení v přinesené tašce. Další krádeže se měl dopustit po předchozí slovní rozepři s jednou ženou. Té sebral dioptrické brýle z hlavy a krabičku cigaret. Celková škoda na všech odcizených věcech je vyčíslena na necelých 36 000 Kč. Podezřelý se svého jednání dopustil i přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen a potrestán. Nyní ho soud může potrestat až tříletým trestem odnětí svobody.

Zloděj si odnesl sekačku na trávu

Jáchymov - Dvacetiletý mladík z Jáchymova v obci Vykmanov nejprve protrhl igelitovou fólii, která zakrývala rozbitou skleněnou výplň vstupních dveří do domu, jenž z havarijních důvodů neslouží k bydlení, a poté vnikl dovnitř. Zde odcizil zahradní motorovou sekačku v hodnotě necelých 7 tisíc korun. Podezřelému muži tak za krádež v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Kvůli balíčku ho posedl amok

Ostrov - Kvůli poště se stal z dvaašedesátiletého muže výtržník. V malé obci poblíž Ostrova před místní restaurací napadl šestadvacetiletého kurýra, který mu přijel doručit balíček. Jenže ten si však zřejmě neobjednal. Muž nejdříve poslovi sprostě nadával, a když chtěl nasednout do vozidla, chytil ho za krk a do auta se ho snažil nastrkat. To se mu částečně podařilo, přitom však přivřel kurýrovi několikrát nohu do dveří. Poté do vozidla několikrát kopl. Na místo byla přivolána policejní hlídka, která se snažila muže zklidnit. Vulgární však byl i na policisty. Teď mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Navštívil restauraci po zavíračce

Chodov - Krádež v restauraci má na svědomí šestadvacetiletý muž z Chodova. Měl se jí dopustit v Karlových Varech, kdy otevřel okno do skladu piva a vnikl dovnitř restaurace. Odtud odcizil platební terminál a mobilní telefon. Poškozené organizaci tak způsobil škodu kolem 10 tisíc korun. Krádeže se však tento výtečník nedopustil poprvé. Za stejný trestný čin byl již v minulosti odsouzen soudem. Teď mu v případě prokázání viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Host opravdu za všechny prachy

Karlovy Vary - Ve večerních hodinách ve čtvrtek 11. srpna došlo v jedné karlovarské restauraci ke krádeži peněženky s tržbou. Čtyřicetiletý muž využil nepozornosti 50leté servírky, která na okamžik opustila provozovnu, a z komody jí odcizil odloženou dámskou kabelku s mobilním telefonem a peněženku s osobními doklady. Dále také tržbu provozovny, a to v částce kolem 22 tisíc korun. Z místa poté utekl pryč. Na místo byla zavolána policejní hlídka, které servírka popsala pachatele. Podle popisu policisté vytipovali několik osob a na základě toho byl zadržen muž z Chodova, který se ke spáchání trestné činnosti doznal. Policisté z obvodního oddělení v Karlových Varech mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který mu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.