"Pan samosoudce našemu návrhu vyhověl, uznal obžalovaného vinným. Nicméně trest, který uložil, byl nepřiměřeně mírný. Proto jsem na místě podal odvolání," řekl. Podle informací Deníku se odvolala i protistrana. Případ by tak měl řešit Krajský soud v Plzni.

Na oslavě v roce 2019 došlo ke sporu tehdy třicetiletého Petra H. s jeho o dva roky starší družkou, která po incidentu skončila v nemocnici. Během něho muž nožem pobodal jejich rotvajlera. Poté, co mu způsobil mnohočetná zranění, z domu odjel a psa zanechal na místě bez pomoci. Policejní hlídka po svém příjezdu okamžitě přivolala odchytovou službu, která si zraněného psa odvezla na ošetření. I přes poskytnutou lékařskou pomoc pes později uhynul.

Odborníci v oboru kynologie však mají jiný názor. „V inkriminovaném momentě se pes zachoval jako správný rotvajler. Když viděl jak obžalovaný napadá svoji družku, rozhodl se toho slabšího bránit. Stoupl si před ženu a na muže štěkal. Ten však v útoku pokračoval, tak došlo k tomu, že ho pes kousl do nohy,“ řekl už dříve před soudem znalec v oboru kynologie Stanislav Benýšek. Podle něho není možné, aby si obžalovaný se zakousnutým psem v noze došel do kuchyně pro nůž a začal psa bodat do slabin. Opírá se přitom i své osobní zkušenosti, kdy je figurantem první třídy. „Není možné, abych si se psem, který má 45 kilo došel do kuchyňské linky a vzal si tam nože. Psa musel před sebou honit a nožem nebo noži do něj bodal,“ řekl Benýšek.

Incident popsal i Petr Prokeš ze záchranné a odchytové služby. „Došlo k bodnořeznému poranění psa. Bodné rány v dutině břišní, na stehnech, v hlubokém šoku. Když jsme jej odváželi z veteriny, byli jsme přesvědčeni, že to pejsek zvládne. Bohužel nestalo se tak a v ranních hodinách druhého dne svůj boj o život vzdal. Je nám to nesmírně líto,“ řekl Prokeš

Obžalovaný ihned po vynesení rozsudku opustil soudní budovu a případ nechtěl komentovat.