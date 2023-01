Nauš měl problémy se zákonem už v minulosti. Tentokrát stanul před soudem kvůli konfliktu, ke kterému došlo 6. září 2021 odpoledne ve Stříbře na Tachovsku. Nauš, který šel po ulici s malým synem a družkou Veronikou, jež tlačila kočárek s dcerkou, se potkal s chlapcem mířícím za babičkou. „Bylo to tam úzké a on strčil do malého i do mě,“ popsal počátek konfliktu Nauš, který si podle své partnerky dal předtím pár piv. Dodal, že nejprve létaly vzduchem z obou stran nadávky. Pak došel ke školákovi, jehož varoval, ať už přestane nadávat. Jenže ten zaujal bojový postoj. „Myslel jsem, že si dělá srandu, a nechal jsem ho být. A varoval jsem ho, ať toho nechá, ale on při odchodu opět nadával mně i partnerce a ukázal na nás ´fakáče´,“ líčil muž. Jeho partnerka doplnila, že ji chlapec nazýval např. dámským přirozením. „Poslal jsem ho do pr… a ukázal mu vztyčený prostředníček,“ řekl soudu školák, jenž vypovídal za přítomnosti matky i pracovnic OSPOD Stříbro.

Chlapcovu reakci už Nauš neunesl a vystartoval na něj. Útok byl brutální. „Úmyslně a bez varování napadl zezadu nezletilého. Zasadil mu úder pravou rukou do hlavy, uchopil ho za krk a strhl ho na zem, kde ho zaklekl a nejméně jedenáctkrát ho udeřil prudce a s nápřahem pěstí do oblasti hlavy,“ popsal v obžalobě státní zástupce Jiří Richtr. Dodal, že útočník poté vstal a dítěti dupl na hlavu. Následně mu zasadil ještě ránu pěstí a až pak ho nechal zraněného odejít. Podle vizáže chlapce přitom mohl vědět, že mu ještě není ani 15 let. Podle soudního znalce jen díky šťastným okolnostem nedošlo k vážnému zranění napadeného.

„Všechno, co je uvedeno v obžalobě, je pravda. S jedinou výhradou – netušil jsem, že mu ještě není 15 let. Byl vysoký stejně jako já. Nesouhlasím proto s právní kvalifikací ani s navrženým trestem,“ uvedl Nauš, který se u soudu omluvil zbitému školákovi i jeho rodině. „Přehnal jsem to, je mi to líto,“ řekl.

Senát v čele se soudcem Janem Špetou došel k závěru, že Nauš skutečně nemohl vědět, že napadl dítě mladší 15 let, a neposlal ho tak za mříže, jak žádal státní zástupce Richtr. „Obžalovanému byl uložen tříletý trest, který byl odložen na zkušební dobu pěti let,“ konstatoval Špeta. Vyhráno ale ještě Nauš nemá.. „Podal jsem odvolání,“ potvrdil Deníku Richtr. Obžalovaný si překvapivě ponechal lhůtu na případné odvolání.