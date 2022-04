Hasiči na místě bojovali s ekologickou havárií přes týden, po nich to převzaly soukromé firmy. Už teď, měsíc po události, je jasné, že se nehoda muži z Běšinska pořádně prodraží. Za asanační práce musí zaplatit víc než milion korun a tím to pro něj zdaleka nekončí, teoreticky může skončit i ve vězení.

Tomáš M. (39) natankoval v pátek 4. března v Plánici do plastové nádrže, kterou měl na přívěsu, 1925 litrů motorové nafty v hodnotě více než 80 tisíc korun. Domů ji ale nedovezl. „V obci Myslovice při projíždění pravotočivé zatáčky, kdy nebyl náklad dostatečně zajištěn, se uvolnila nádrž z přívěsu, při pádu došlo k jejímu poškození a následnému úniku motorové nafty na vozovku a do kanalizace. Muž prázdnou nádrž umístil zpět na přívěs a z místa dopravní nehody odjel bez ohlášení,“ popsala policejní mluvčí Dana Ladmanová. Doplnila, že policisté zjistili, že k úniku nafty z nádrže docházelo již 1300 metrů před jejím pádem a znečištění bylo zjištěno i v délce 600 metrů po nehodě.

Nafta se dostala do potoka, požární nádrže v Myslovicích a zejména nedalekého soukromého rybníka. Na místo tehdy ihned vyjeli hasiči. Jejich primárním úkolem bylo zajistit, aby se nafta nedostala po proudu dále do chovných rybníků, případně do Točnického potoka, odkud by mohla dotéci až do Úhlavy. To se podařilo. „Poslední norná stěna hasičů byla v Domažličkách pod mostem, a ta již byla čistá,“ potvrdil Deníku po měsíci vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Hošek.

Boj s ekologickou havárií byl (a stále je) ale náročný. Zásah hasičů trval plných osm dní. „Celkem jsme použili víc než čtvrt tuny sypkého sorbentu na komunikaci, 420 kg sorbentu na vodní hladinu, devět sorpčních norných stěn, šest sorpčních hadů, deset sorpčních rohoží a dvě role textilních rohoží,“ vyjmenoval krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. Po odjezdu hasičů zorganizovala klatovská radnice dekontaminační práce, na které dojednala příslušné firmy. „Prvotní sanační práce byly již ukončeny, platí je pachatel,“ uvedl Hošek.

Muži se snaha o ušetření pořádně prodraží, už teď je jasné, že sáhne hluboko do kapsy. „Klient činu lituje. Na odboru životního prostředí se zavázal k úhradě škody, proplatí faktury ve výši 1,12 milionu korun,“ potvrdil advokát Tomáše M. Rostislav Netrval. Tím to ale pro jeho klienta zdaleka nekončí. Čekají ho jednání s majiteli dotčených pozemků o odstranění následků pohybu těžké techniky, musí uhradit škodu způsobenou na rybí obsádce rybníka a především se záležitostí dále zabývá kriminální policie. „Případ stále prověřujeme. Celkovou výši škody zatím nebylo možné vyčíslit kvůli stále probíhajícím pracím,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Již dříve uvedla, že ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Obvinění ale dosud nepadlo.

Pokud by policie případ odložila, jako se tomu stalo např. v případě úniku jedovaté chemikálie z areálu firmy Holz Schiller v Lubech u Klatov, mohl by viníka ekologické havárie potrestat odbor životního prostředí klatovské radnice. Ten může v daném případě uložit finanční postih až do výše pět milionů korun.