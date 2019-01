Ostrov - S pouty na rukou odvedli strážníci v Ostrově na služebnu dívku, údajně za odhození obalu od sušenky na zem. A schytali za to pořádnou kritiku. Je to všechno velký nesmysl, brání se městská policie.

MP Duchcov/ilustrační foto | Foto: Deník/ Z. Traxler

Na počátku byl sice podle velitele městské policie Ladislava Martínka odhozený obal, ale kvůli tomu určitě proti dívce donucovací prostředky použity nebyly. "Donucovací prostředky byly použity, protože neuposlechla pokynů hlídky. Nikoliv proto, že odhodila obal," řekl Martínek.

Událost se stala ještě v době prázdnin, kamerový systém strážníků zaznamenal skupinku dívek sedících na lavičce na Mírovém náměstí v centru města. Jedna z nich přitom odhodila do křoví za lavičku obal od sušenky. Podle Martínka to dostatečně prokázal záznam z kamerového systému. "Strážníci šli přestupek řešit, obvykle se tak děje domluvou nebo nějakou symbolickou pokutou do 100 korun. Dívka jim ale odmítla předložit doklady a ani nechtěla sdělit údaje o své osobě, k tomu byla sprostá. Strážníci se v souladu s předpisy rozhodli, že ji odvedou na služebnu k prokázání totožnosti. Otázkou k debatě možná je, zda bylo nebo nebylo třeba použít pouta. Ale strážníci na to právo měli," konstatoval Martínek.

Zpráva o události, kterou sami strážníci umístili na facebook, z něj už zmizela. „Pokud máte pocit, že vám zde chybí jeden kontroverzní článek, máte pravdu, ale diskuze dvou táborů myslím přesáhla únosnou hranici toho, na co chceme poukázat, bez znalosti všech skutečností. Navíc zde byla znevažována práce ostatních strážníků, kteří s tímto případem neměli nic společného,“ napsal na facebook Martínek.

Dívka odmítla, že by obal odhodila. Strážníci předali řešení případu k přestupkovému řízení na Městském úřadě v Ostrově.