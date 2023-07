Soud v Plzni dospěl k závěru, že vyhazovače z karlovarských diskoték Antonína S. zastřelil před téměř dvanácti lety právě Petr Pávek. Obžalovaní Jan Teleki a Jan Štěpnička jsou zproštěni všech obvinění.

Petr Pávek (světle modrá košile). | Foto: Deník/Jana Kopecká

Soudní proces z karlovarské galerky s trojlístkem obžalovaných začal už letos v únoru, ve vazbě byli ale od loňského ledna. Rodinní příslušníci, a to jak matka zavražděného, ale i otec a přítelkyně obžalovaných říkali, že je pro mě velmi vyčerpávající a stresující. V pondělí 17. července ale Krajský soud v Plzni poslal na 17 let do vězení muže, který podle obžaloby zavraždil vyhazovače z diskoték. Další dva obžalované muže soud zprostil obvinění. Rozsudek není pravomocný. Informaci přinesl server iDNES.cz.

Případ vraždy, která se stala v roce 2011, byl velice sledovaný. Policejní tým Tempus zatkl po necelých třech měsících práce loni v lednu tři muže z Karlovarska, kteří podle policistů měli na svědomí smrt vyhazovače Antonína S. Krajský soud v Plzni v pondělí vynesl verdikt. Obžalovaný Petr Pávek byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 17 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Pávek se ale na místě odvolal, a tak se případem bude ještě zabývat Vrchní soud v Praze.