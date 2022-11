Oba muži se seznámili přes erotický seznamovací portál a dohodli se, že se Tomáš P., jenž byl tehdy knězem v želivském klášteře na Pelhřimovsku, přijede za Michalem P. (42) na Chebsko. V srpnu 2021 skutečně dorazil do malé obce na západě Čech. A tam se muži začali věnovat drsným hrátkám. „Poškozený se svlékl do naha, lehl si na stůl. Obžalovaný na něm provedl řez v prostoru nad kořenem penisu a řez v levé polovině šourku, při kterém poškozenému odebral levé varle, s nímž naložil nezjištěným způsobem. Tím mu způsobil viditelnou a nevratnou změnu pohlavních orgánů,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Lucie Bočková. Dodala, že kněz poté odešel, aniž by se staral o zdravotní stav poškozeného. Tomu se po několika dnech rána zanítila a musel být převezen zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice v Karlových Varech, kde byl hospitalizován a operován.