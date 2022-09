K soudu vražda doputovala až s výrazným časovým odstupem. Policie sice v roce 2008 podezírala Novotného, kvůli nedostatku důkazů byl ale případ odložen. Vše se změnilo zhruba deset let po činu, kdy se přihlásil korunní svědek, který měl zločin spatřit na vlastní oči. Vypověděl, že viděl, jak oba muži jedou autem a za sebou vláčí muže přivázaného za opasek na laně. Dalším důkazem měly být pachové stopy mrtvého na oblečení Novotného.

Oba obžalovaní vinu opakovaně odmítli. Krajský soud v Plzni je v srpnu 2020 zprostil obžaloby, ale Vrchní soud Praha případ vrátil zpět do Plzně a konalo se nové dokazování.

V závěrečných návrzích státní zástupce Roman Šustáček navrhl poslat Šeptáka s Novotným za mříže na 13 let, naopak jejich advokáti požadovali zproštění viny kvůli nedostatku důkazů a nejasnostem. Odůvodňují to mimo jiné nevěrohodností korunního svědka. „Svědek, který je dosud nepravomocně odsouzen, má sklon k protiprávní činnosti a sklony k tomu si vymýšlet. Navíc má velice špatnou pověst,“ prohlásil advokát Novotného Jaroslav Vovsík.

Senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem se tentokrát přiklonil na stranu obžaloby. „Oběma obžalovaným byl uložen trest odnětí svobody ve výměře 13 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ řekla Deníku mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Verdikt není pravomocný. Oba obžalovaní si na místě podali odvolání, státní zástupce si ponechal lhůtu pro podání odvolání. Causa se tak znovu vrátí do Prahy.