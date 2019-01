Plzeň - Za vraždu a znásilnění dostal muž ze Sokolovska výjimečný trest. V žumpě podle obžaloby utopil svědka, na kterého chtěl svést znásilnění sedmileté dcery své tehdejší přítelkyně.

Za pohlavní zneužívání a vraždu Dominika P. si Jaromír Šmídek ze Sokolovska odsedí 28 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. | Foto: Deník / Jiří Šolc

Krajský soud v Plzni ve středu udělil výjimečný trest 28 let Jaromíru Šmídkovi (47) ze Sokolovska. Ten utopil svého známého Dominika P. (27) v jímce u opuštěného domu v Karlových Varech.

Podle obžaloby se tak měl zbavit svědka, který by vypovídal o tom, že Šmídek pohlavně zneužil teprve sedmiletou dívku. Za tento čin byl Šmídek také odsouzen. Navíc musí zaplatit pozůstalým více než 1,7 milionu korun. Rozsudek ale není pravomocný, Šmídek se v soudní síni odvolal a také státní zástupce si nechal lhůtu na odvolání.

Podle státního zástupce Martina Rykla obžalovaný nutil dceru své, nyní již bývalé, partnerky, aby se ho dotýkala na genitáliích a nechala se od něj osahávat. Údajně před ní i masturboval. „V důsledku tohoto jednání se u nezletilé rozvinula posttraumatická stresová porucha, která se u ní projevuje úzkostí, výčitkami a poruchami chování,“ uvedl státní zástupce.

Rykl obžaloval Šmídka také z toho, že nepohodlného svědka Dominika P. zdrogoval a odvezl k opuštěnému domu v Karlových Varech. Tam ho hodil do žumpy a zavřel za ním poklop. „Obžalovaný zavřel jímku více než 48 kilogramů těžkým poklopem, aby z ní poškozený nemohl utéct a aby prožil fyzické i duševní útrapy z postupného utonutí,“ uvedl v obžalobě státní zástupce. Podle něj chtěl Šmídek svést pohlavní zneužívání dívky na Dominika P., když poslal z jeho telefonu SMS zprávu, v níž se za něj vydával a k činu se přiznal.

Šmídek obvinění popíral. „Úmyslně zavraždil Dominika P. po předchozím uvážení a čin spáchal zvlášť trýznivým způsobem v úmyslu zakrýt jiný trestný čin. Vina obžalovaného nevyplývá z žádného přímého důkazu. Byly pouze nepřímé důkazy, ale v takovém množství, kvalitě a uceleném řetězci, že skutku se dopustil obžalovaný a nikdo jiný,“ řekl předseda senátu Tomáš Bouček.

Jako klíčový důkaz označil nahrávku z autokamery, na níž je obžalovaný zachycen, jak bezvládného poškozeného strká do auta a odjíždí do Karlových Varů. „Nebýt nahrávky, obžalovanému by nejspíš jeho ďábelský a rafinovaný plán prošel,“ doplnil Bouček.