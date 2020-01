Informace o patnáctiletém žákovi, který na základní školu přinesl marihuanu, již posléze zdarma poskytl dvěma mladším chlapcům, poskytla policie bez bližšího určení. Magistrát města jako zřizovatel o případu neměl tušení a vedoucí odboru školství František Škaryd ještě ve středu začal obvolávat jednotlivé školy, aby zjistil, ve které z nich se případ stal. „Jedná se o základní školu a základní uměleckou školu ve Šmeralově ulici,“ řekl pak.

Podle ředitele zmíněné školy Bedřicha Svobody jde o ojedinělý případ. „Žádná speciální opatření kvůli drogám ale zavádět nemůžeme, můžeme dávat jen víc pozor. Nemůžeme ale stát dětem neustále za zády a nepřetržitě je sledovat. O této záležitosti jsme se dozvěděli vlastně jen náhodou,“ konstatoval Svoboda. Incident totiž zahlédl jeden z vyučujících v prostorách šaten, když už děti odcházely domů. „Viděl přes okno do šatny, jak si kluci něco předávají. Okamžitě zasáhl,“ zdůraznil ředitel, kterého učitel neprodleně o tom, co zahlédl, informoval. Ředitel vzápětí kontaktoval policii. Žák, který nabízel mladším dětem marihuanu, dostal ředitelskou důtku. „Velkým postihem pro něj je, že případ řeší policie,“ dodal Svoboda. Chlapci hrozí odnětí svobody až na dva a půl roku. „Není to úplně bezproblémový žák, jde o běžného potížistu, nic mimořádného. Drogu si měl opatřit od dětských gangů, které postávají u Tržnice,“ uzavřel Svoboda. Podle vedoucího odboru školství postupovala škola naprosto správně. „Dokonce ji i policisté chválili. Udělala, co měla. O věci se dozvěděl ředitel, který informoval policii. Takové záležitosti se musí řešit dle daných směrnic,“ konstatoval Škaryd.

Škola pořádá pravidelné preventivní besedy na téma drogy a se žáky o nebezpečí závislosti hovoří i strážníci.