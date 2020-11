Počet vloupání do obchodů meziročně poklesl. Zloději kradou ale i během zákazu nočního vycházení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Milan Holakovský

Mnoho obchodů a pohostinských zařízení je nyní v Karlovarském kraji podobně jako v celé republice zavřeno. Zloděje však lákají i přesto, nejčastěji se zaměřují na restaurace. Jak uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí, počet vloupání do obchodů v době od letošního 1. ledna do 31. října ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesl. Naopak mírně vzrostl počet vloupání do restaurací.