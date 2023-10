Motivem k vraždě bylo deset tisíc korun, které ženě osmdesátiletý partner nechtěl dát.

Až výjimečný trest hrozí pětapadesátileté ženě z Chebska za pokus vraždy jejího osmdesátiletého partnera z Karlových Varů. Pokusila se muže uškrtit začátkem letošního září, ale až nyní policisté překvalifikovali čin jako pokus o vraždu. Motivem byly peníze. K násilnému trestnému činu došlo podle zdroje Deníku ve Staré Roli v Karlových Varech.

„Na začátku září byla žena společně s osmdesátiletým mužem v bytové jednotce v Karlových Varech. Kolem poledne muže srazila na zem, následně ho fyzicky napadla s úmyslem získat finanční prostředky, které od něj předtím chtěla půjčit. Po prvotním útoku žena ležícího muže začala škrtit, čímž mu uzavírala dýchací cesty a zamezovala přísunu vzduchu, v důsledku čehož upadl do bezvědomí. Toho žena využila, z kapsy mu odcizila finanční hotovost a z místa odešla, aniž by se zajímala o jeho zdravotní stav,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Svému partnerovi obviněná žena odcizila deset tisíc korun. „Jednala s úmyslem ho usmrtit. Svého jednání zanechala až v době, kdy se muž přestal hýbat a upadl do bezvědomí. Po tomto útoku byl muž převezen do nemocnice, kde byl ošetřen,“ doplnil mluvčí s tím, že po provedených úkonech byla žena propuštěna ze zadržení a je stíhána na svobodě. „V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ uzavřel.