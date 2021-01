Během návštěvy mu odcizila platební kartu a na ni pak díky PIN kódu, který měl muž v peněžence, vybrala téměř 30 tisíc korun. Po transakci se vrátila do jeho bytu a kartu vložila zpět do peněženky. Případ se odehrál loni v polovině roku.

Kriminalisté ženu nyní obvinili z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „Hrozí jí v případě prokázání viny až dvouletý trest odnětí svobody,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Dodala, že lidé by si neměli ukládat svůj PIN kód od platební karty do její blízkosti. Rozumnějším řešením je jeho uložení například do mobilního telefonu.