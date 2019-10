Nejméně třistakrát prodala pervitin šestadvacetiletá dealerka z Nejdku, a to od loňského ledna do letošního července.

Přišla si tak na téměř 170 tisíc korun. Své zákazníky měla na různých místech Karlovarska. „Nejméně dvěstěkrát měla drogu například prodat muži z Nejdku. Kromě toho měla pervitin prodávat také několika lidem v Karlových Varech,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněné do vazby a na základě rozhodnutí soudu byla žena vzata do vazby. „V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na deset let, jelikož byla v posledních třech letech za tento trestný čin již pravomocně odsouzena,“ dodal mluvčí Kopřiva.