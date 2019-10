Finanční nouze některých obyvatel, kteří jsou zadlužení, je tak velká, že pak podnikají různé nelegální kroky, aby si pomohli ze špatné situace.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Pětačtyřicetiletou ženu tak nyní kriminalisté stíhají kvůli neuhrazení splátek. „Obviněná měla od poloviny roku 2015 do začátku roku 2016 uzavřít přes dvacet smluv o poskytnutí finančních prostředků. Při jejich podpisu zamlčela podstatné údaje o svých závazcích, a to z důvodu, aby jí společnosti peníze poskytly,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Zapůjčené peníze obviněná nesplácela a měla finančním subjektům způsobit škodu téměř 280 tisíc korun. Hrozí jí pět let vězení.