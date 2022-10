Šestatřicetiletý Karel T. z Plzně, který byl obžalován ze zločinu vydírání, vyfasoval ve čtvrtek u soudu podmínku. Muž si dle obžaloby v únoru tohoto roku počkal na svoji známou Markétu D. před jejím domem v Plzni, kde na ni křičel, aby mu okamžitě dala peníze. Když žena odmítala, polil jí hlavu inkoustem, načež jí řekl, že příště to může být kyselina. Poté ženu odtáhl do sklepa, držel jí pistoli u hlavy a vyhrožoval, že pokud mu peníze nedá, zmrzačí ji nebo zabije a zabije i jejího syna.

Plzeňský okresní soud dnes Karlovi T. vyměřil trest odnětí svobody v délce trvání dvou roků, přičemž výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu tří let.

„Muž si na poškozenou počkal před jejím domem a začal na ni křičet, že chce peníze. Poté k ní přistoupil rychlou chůzí, otevřenou dlaní ji udeřil do levé tváře a vylil jí na hlavu a kabát červený inkoust. Přitom řval, že příště už to může být kyselina. Poté poškozenou chytl za kapuci kabátu a odtáhl do sklepních kójí, kde ji přitiskl k jedné z kójí a u hlavy jí držel pistoli,“ uvedla předsedkyně senátu Bohdana Kučerová.

„Žena obžalovanému řekla, že už toho má dost, a že to ohlásí na policii. Toho se muž zalekl a svého jednání zanechal. Obžalovaný tímto spáchal zločin vydírání a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let. Výkon uloženého trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu v době trvání tří let,“ dodala soudkyně.

Polehčující okolností pro muže, kterému hrozilo až osm let za mřížemi, bylo, že se k svým činům doznal a souhlasil se vším, co mu soud kladl za vinu. Kvůli prohlášení viny se i státní zástupce přiklonil k mírnějšímu trestu.

„Cítím se vinen. Byla to kravina. Jsem horká hlava a nepřemýšlel jsem. Souhlasím se vším,“ řekl u soudu Karel T., který byl v minulosti dvakrát souzen za krádeže.