Ve dne v noci měla od něj desítky telefonátů, sms, v nichž se milostná vyznání střídala s výhrůžkami. Bála se, že udělá něco jí či dětem, a pořád doufala, že ji už konečně nechá na pokoji. Jenže muž ji chtěl za každou cenu zpět a nezastavila ho ani podmínka za stalking, kterou mu dal klatovský soud. Dál ji pronásledoval, a tak přišel další trest. Teď už vězení neunikne.

Když se matka dvou dcer dala s Peterem V. dohromady, klapalo jim to. Pak ale začaly problémy kvůli jeho nadměrnému pití a přišly hádky o peníze. Nakonec se žena s druhem rozešla a vyhodila ho z bytu. On se vrátil ještě týž den večer. Vykopl dveře a nafackoval jí. Od dalšího dne jí začalo peklo. Pořád za ní chodil do bytu, klepal, zvonil. „I když jsem mu nesčíslněkrát řekla, že je konec, neustále mi psal SMS, volal mi, a to ve dne i v noci, i více než padesátkrát denně. Psal mi dopisy, kde na jednu stranu uváděl, že mě miluje a chce se mnou žít, a na druhu mi nadával a vyhrožoval mi. Na parapetu mi nechával hřbitovní svíčky, květiny. Vyhrožoval také, že spáchá sebevraždu, opakovaně volal, že si vzal prášky, vypil Savo a podobně,“ líčila žena s tím, že jí Peter V. navíc v té době několikrát nafackoval. Jednou jí s lahví s benzinem v ruce vyhrožoval, že jí zapálí auta. A vše vyvrcholilo tím, že na ni vzal nůž. Zachránil ji útěk.

„Nikdy bych jí neublížil, miluji ji,“ tvrdil soudu Slovák, který byl v minulosti už jedenáctkrát soudně trestán. Vinu popíral, ale pak přiznal, že ženě dvakrát dal facku. Připustil i některé další věci z obžaloby. „Za to, co jsem dělal, mohla láska,“ prohlásil.

Klatovský soud mu vloni na podzim dal podmínku, ale muž i přes slib, že se jí bude vyhýbat, opět začal ženu pronásledovat, a tak znovu skončil na lavici obžalovaných. Tentokrát dostal šest měsíců „natvrdo“. Krajský soud v Plzni nyní v odvolacím řízení Peteru V. trest zmírnil. „Odvolací trestní senát zrušil rozsudek Okresního soudu v Klatovech ve výroku o trestu a znovu rozhodl tak, že obžalovaného odsoudil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou,“ informovala mluvčí KS Plzeň Jana Durná.