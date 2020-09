Pro ublížení na zdraví stíhají policisté dvaapadesátiletého muže, který škrtil stejně starou ženu.

„Utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Případ se podle ní stal v polovině prosince minulého roku v Ostrově poté, co dvaapadesátiletá žena muže vyzvala, aby odešel z jejího bytu. On však její výzvu neuposlechl, chytil ji pod krkem, škrtil ji, pak ji stáhl za vlasy na zem a v útoku pokračoval. „Poškozenou ženu měl několikrát kopnout a přitom jí vulgárně nadávat. Po chvíli svého jednání zanechal a utekl pryč,“ informovala mluvčí. Agresorovi hrozí trest odnětí svobody až na osm let.