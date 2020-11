Jednačtyřicetiletý muž se začátkem listopadu vydal do zahrádkářské kolonie v Ostrově. Nejprve se tam pokusil vniknout do sklepa chatky.

Po neúspěšném snažení jeho pozornost upoutal obytný přívěs a vnikl do něj pomocí násilí. Několik nocí v něm setrval a nakonec odešel aniž by cokoliv odcizil. Na dalším místě kolonie ale ze dvou zahradních chatek odcizil různé oblečení a světlo. „Na jednom z pozemků však zapomněl své věci s osobními dokumenty, které policisté našli. Svým jednáním způsobil celkovou škodu za bezmála 14 tisíc korun,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Kriminalisté muže obvinili z pokračující krádeže a porušování domovní svobody. Hrozí mu trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se jednání dopustil v době, kdy vláda vyhlásila nouzový stav.