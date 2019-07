Karlovarsko – Kuriózní případ krádeže řeší karlovarská policie. Řidiči, který vezl z loděnice od karlovarského Kauflandu kánoi, ji totiž někdo odcizil.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

„V úterý dne 9. července převážel řidič do Kynšperku vozík určený pro přepravu lodí. Měl tři řady a vezl na něm patnáct kánoí. Když projížděl po dálnici D6 okolo Globusu, zjistil, že se mu horní kánoe utrhla a následně spadla na komunikaci,“ informovala mluvčí Zuzana Týřová s tím, že se tak stalo kolem 17. hodiny. „Řidič loď odtáhl za krajnici do žlabu, a protože byl sám, nemohl ji vrátit zpět na vozík. Zavolal tedy o pomoc kolegy. Z místa pak odjel do Kynšperku,“ pokračovala mluvčí. Zloději ale stačilo jen pár minut, aby loď odcizil, než se pro ni vodáci vrátili. „Jednalo se o kánoi pro dvě osoby s názvem Noah Agara, o délce čtyři metry a váze 43 kilogramů. Má zelenou barvu a je označena žlutým logem půjčovny Dronte a telefonním číslem. Žádáme svědky, aby nás kontaktovali, pokud mají k tomuto případu jakékoliv informace,“ dodala Týřová.