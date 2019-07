Ať už je to kvůli rozsáhlé revizi elektrosítě nebo úpravě chodníků. Bagry a jiné stavební stroje stojí na každém rohu. A jejich příslušenství se v poslední době stává terčem zlodějů.

„Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře zaevidovali dva případy krádeže nafty z bagrů a dva případy krádeže lžic pro stavební stroje,“ potvrdila mluvčí policie Eva Valtová.

Podle podnikatele, který si nepřál být jmenován, se lžíce musí krást na zakázku. „To je jasné, protože výkupny násady z bagrů nevezmou, mají to zakázané,“ vysvětlil. Sám má s krádeží lžíce zkušenosti. „Je tomu asi tři roky, co i mně ukradli násadu na bagr, a to přímo na stavbě. Dnes už jsem chytřejší a odmontované příslušenství zatěžuji bagrem,“ poradil podnikatel, podle něhož je jedno, z jaké značky bagru je lžíce ukradena. Dá se totiž poměrně snadno převařit a na zcela jinou značku upevnit pomocí rychloupínáků.

Policie varuje všechny majitele bagrů, aby si dávali na své stroje lepší pozor. „Doporučujeme je zaparkovat na bezpečná místa, která jsou opatřena kamerovými systémy,“ dodala mluvčí Valtová.