Karlovarský kraj - Kriminalisté dopadli zloděje, kteří mají v Karlovarském kraji na svědomí dvě rozsáhlé série krádeží v chatových oblastech.

Ilustrační foto | Foto: Deník

První z nich má na svědomí devětadvacetiletý zloděj, který se během pouhých čtyř dnů násilně vloupal v Ostrově nejméně do dvanácti zahradních chatek. „Pachatel vždy rozbil dveře nebo okno. Následně odcizil oblečení, tašku s osobními věcmi, ale také tašku, ve které měla majitelka chaty uloženou peněženku s hotovostí a osobními doklady nebo hodinky,“ sdělila krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová. V dalších případech se muž do chat pouze vloupal, ale nic v nich nenašel. „V jednom případě ho při krádeži v zahrádkářské kolonii vyrušil šestačtyřicetiletý majitel jedné z chatek. Toho překvapil hluk z vedlejších zahrádek, kam se šel podívat, a v jedné z nich zahlédl muže, který tam neměl co pohledávat. „Na otázku, co tam dělá, neodpověděl a dal se na útěk. Na místo pak majitel zavolal policii,“ poukázala. Zloděj způsobil celkem škodu za více než 10 tisíc korun. Muž, kterému nyní hrozí za krádež a porušování domovní svobody až tři roky vězení, skončil ve vazební věznici. Už v minulosti byl za krádeže odsouzen.