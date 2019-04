Sokolovsko – Ženy, které se ocitly v těžké finanční tísni, se staly sexuální obětí třiatřicetiletého muže ze Sokolovska. Ten ženy oslovoval přes sociální sítě a nabízel jim pomoc. Když za ním přijely, znásilnil je.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Muž od prosince roku 2016 do ledna 2017 komunikoval s první ženou, která se mu svěřila, že má problémy s penězi. Nabídl jí půjčku 60 tisíc korun pod podmínkou, že za ním musí osobně dojet do jedné z obcí na Kraslicku. Po příjezdu ženu vyzvedl a odvezl autem do lesa. Tam ji začal sexuálně obtěžovat a dožadoval se pohlavního styku, jinak prý žádné peníze nedostane. „Žena ze strachu souhlasila. Následně ji z lesa odvezl zpět a žádné peníze jí neposkytl,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Podlahová.