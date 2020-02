Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila video, v němž radí, jak se vyhnout nákaze.

Simple hygiene practices can reduce your risk of #COVID19 & other respiratory illnesses.



If you think you may have been exposed to #coronavirus, please contact your healthcare provider immediately.https://t.co/n3a6b3foLz pic.twitter.com/NViXp9QvFu