Babiš dnes ve vystoupení na sociálních sítích řekl, že by úřední maturita pomohla aspoň části studentů zmírnit dopady dlouhodobé výuky na dálku, která se podle něj negativně podepisuje na psychice řady dětí a dospívajících. V této chvíli je podle něj třeba projevit lidskost, nelpět na výkonu a pokusit se zlepšit duševní zdraví dětí.

"Proč lpíme na výkonu?…Tady jde o víc než znalosti a dovednosti dětí, tady jde o duševní zdraví celé jedné generace," prohlásil předseda vlády. Poukázal na zkušenosti pracovníků Linky bezpečí, na níž se žáci obracejí s psychickými problémy, které jim působí distanční výuka, dlouhodobá izolace či nemožnost vídat se se spolužáky a učiteli. Epidemická situace v Česku se podle něj zlepšuje, nelze ale zatím říct přesný termín návratu žáků do škol.

"Budu bojovat za úřední maturitu dál. Funguje to v jiných zemích Evropské unie, a proč by to nemohlo fungovat u nás. Proč neprojevíme větší lidskost?" dodal Babiš.

Zrušení slohů

Také expertní tým prezidenta Miloše Zemana se na sobotním setkání v Lánech přiklonil k variantě částečně zjednodušené maturity, ne k udělení úřední maturity. Plaga po jednání se Zemanem řekl, že důležité je, aby studenti už nezůstávali v nejistotě a soustředili se na přípravu na zkoušku.

Plaga se již dříve s Babišem na úpravě letošních maturit neshodl. Ministerský předseda chtěl prosadit plošné udělení úřední maturity s možností absolvování zkoušek jen pro zájemce.

Ministr rozhodl, že se zruší slohy z češtiny a cizího jazyka a ústní zkoušky z nich budou dobrovolné. Studenti, kteří pracují kvůli covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Všechny bude čekat školní maturita ze dvou nebo tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru.