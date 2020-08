Češi si koronavirus vozí i ze zahraničí. Nejvíce nakažených přijelo z Chorvatska

Nákaza koronavirem se za týden do středy 19. srpna prokázala u 35 Čechů, kteří pobývali v Chorvatsku. Je to polovina počtu z předchozího týdne. Od začátku prázdnin je takových případů 142. V zahraničí se pravděpodobně nakazilo celkem 320 lidí, za poslední týden se počet zvýšil zhruba o třetinu. V celkovém počtu případů nemoci covid-19 za prázdniny představují pravděpodobně nakažení v zahraničí necelá čtyři procenta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Cestující na letišti ve Splitu | Foto: ČTK / ČTK

Chorvatsko patří dlouhodobě k nejoblíbenějším letním cílům českých turistů. Ministerstvo zdravotnictví dnes na twitteru uvedlo, že nyní eviduje četné případy covidu-19 u účastníků hromadných akcí během dovolené v Chorvatsku. V pátek proto těmto lidem doporučilo, aby se po návratu do Česka chovali obezřetně, vyhýbali se hromadným akcím a dodržovali bezpečný odstup od ostatních. Mají sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků okamžitě telefonicky kontaktovat lékaře, radí ministerstvo. Doporučuje jim také časté mytí rukou a použití dezinfekce a kýchání do jednorázového kapesníku nebo do rukávu. ON-LINE: Rekordní přírůstek. Páteční testy odhalily přes 500 případů koronaviru Přečíst článek › U možných nákaz v zahraničí ale ministerstvo na webu upozorňuje, že protože nelze zpětně dohledat zdroj koronaviru, není možné místo a čas nákazy určit s jistotou. "Inkubační doba onemocnění covid-19 se pohybuje v rozmezí dva až 14 dní, průměrně pět až šest dní, ale setkáváme se i s případy, kdy se první příznaky objevily na konci inkubační doby," píše ministerstvo. Z Čechů, u kterých se covid-19 prokázal za týden do 19. srpna, se dalších osm mohlo podle dat ministerstva zdravotnictví nakazit v Rakousku, po čtyřech na Slovensku, ve Francii a v Německu. Po Chorvatsku se 142 případy připadá nejvíc pravděpodobně nakažených na Rakousko (31), Slovensko (24), Polsko (10) a Srbsko (10). Rizikové jsou z evropských zemí podle ministerstva Rumunsko a od příštího pondělí také Španělsko. Za prázdniny se nákaza prokázala u šesti lidí po návratu z Rumunska a osmi po příjezdu ze Španělska. Ve světe zemřelo přes 800 tisíc lidí s koronavirem. Nejvíce v USA Přečíst článek › V Česku se dosud covidem-19 nakazilo 21 551 lidí, za pátek se počet případů zvýšil o 506, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. Od poloviny července postupně roste počet aktuálně nemocných, nyní je jich přes 5000, což je také nejvíce od začátku šíření nemoci v ČR. Nákaza se podle hygieniků v Česku stejně jako v Chorvatsku šíří často na hromadných akcích, jako jsou večírky nebo svatby, nemocní bývají bez příznaků. Zástupci vlády a vládní epidemiologové opakovaně upozorňují, že na rozdíl od první vlny epidemie na jaře je nyní výrazně nižší množství hospitalizovaných i úmrtí s koronavirem. Počty importovaných nákaz covidu-19 od července 2020: Země 1.-13.7. 14.-21.7. 22.-27.7. 28.7.-4.8. 5.-12.8. 13.-19.8. Celkem Chorvatsko 2 4 6 24 71 35 142 Rakousko 0 16 2 5 0 8 31 Slovensko 3 4 0 3 10 4 24 Polsko 0 0 1 0 6 3 10 Srbsko 1 5 0 4 0 0 10 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Autor: ČTK