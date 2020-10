Volební stanoviště určená výhradně pro voliče v karanténě a izolaci se úderem sedmé hodiny ranní otevřela na pěti místech Olomouckého kraje. Během prvních dvou hodin jich využilo celkem devatenáct voličů.

„Například v Olomouci zatím přijelo šest voličů. V Prostějově čekali první zájemci už před sedmou hodinou ráno,“ sdělila vedoucí odboru majetkového, právního a správních činností Krajského úřadu v Olomouci Hana Kamasová.

Naopak o speciální volební místo u fotbalového stadionu na Stínadlech, které je jediným obdobným stanovištěm na Teplicku, nebyl první hodinu vůbec zájem. Podle Evy Poláčkové z teplické hygienické stanice je v současnosti v regionu v karanténě, nebo pozitivních, zhruba 200 lidí, ne všichni však mají volební právo.

Pod dohledem armády a policie

Obdobná situace pak panovala i v Moravskoslezském kraji. "Volební účast je zatím minimální, před devátou hodinou odvolilo v Ostravě deset osob, v Karviné tři a ve Frýdku-Místku osm voličů," uvedla dopoledne mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Ještě menší zájem byl o místo zřízené pro okres Česká Lípa, který se nachází v Libereckém kraji, kam zatím zavítal jediný volič. „Je půl desáté pryč a měli jsme tu prvního voliče. Po pravdě jsme ráno v sedm čekali, že už zde budeme mít frontu několika zájemců o tento způsob volby,“ uvedla zapisovatelka v České Lípě Eva Jandová.

Na správný průběh voleb dohlíželi na mnoha místech vojáci, a to ve spolupráci s policií. „Naši strážníci jsou na místě a dohlížejí na pořádek a usměrňují provoz. Mají na sobě ochranné roušky a rukavice, ale s žádnými lidmi nepřijdou prakticky do styku. Vše má na starosti armáda," přiblížila situaci mluvčí kladenské policie Alena Purkytová.

Zvláštní způsoby hlasování

Na místech drive-in by mohlo odvolit zhruba 16 tisíc českých voličů, kteří jsou kvůli nemoci covid-19 v karanténě nebo v izolaci. Voliči do areálu přijedou osobním automobilem, a aniž by z něj vystoupili, odvolí. Mohou si přivézt již předvyplněné volební lístky, které dostali do schránek, případně budou k dispozici k vyplnění na místě a členové komise je dotyčným podají do vozu.

Ve středu a ve čtvrtek mohou lidé volit od sedmi do 15 hodin. „Pokud nestihnete odvolit v drive in místech, můžete se nejpozději do čtvrtka zaregistrovat na svém příslušném obecním úřadu a přímo k vám domů přijde speciální volební komise v ochranných oblecích," vysvětlila pracovnice kladenského magistrátu Karolina Hummelová.