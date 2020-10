Češi se budou muset kvůli snazšímu odhalovaní výskytu a šíření koronaviru registrovat při návštěvě hospod a restaurací, plánuje ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Podobné opatření už platí například v Německu nebo v Británii. Prymula to uvedl při interpelacích ve Sněmovně. Premiér Babiš však takové opatření ve večerní televizní debatě odmítl a sám ministr svá dřívější slova upřesnil.

Restaurace v době koronaviru | Foto: ČTK / ČTK

"Pan Prymula je nový. Dneska mluvil o nějakém formuláři v hospodách. To je nesmysl. Žádný formulář nebude," řekl v ČT Babiš. "To bylo zase vytrženo z kontextu v rámci interpelací. On mluvil o tom, že to je v Německu, že to je ve Velké Británii. Samozřejmě u nás to nebude, protože to nedává smysl," dodal.