„Když tam pojede linkový autobus za babičkou, která se na kole bude různě vychylovat a naklánět, tak na takový odstup nebude mít místo. Takže třeba přijede s dvacetiminutovým zpožděním,“ řekl Deníku dopravní expert Roman Budský ze společnosti Tým silniční bezpečnosti.

Obdobně situaci hodnotí rovněž policisté. Na silnicích nižších tříd jsou totiž často krajnice a okraje jízdních pruhů ve špatném stavebním stavu, a cyklisté tak často nejedou při pravém okraji. „To může na těchto komunikacích znamenat jízdu za cyklistou i několik kilometrů,“ uvedl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

„Odpovědnost řidiče za dostatečný boční odstup nikdo nerozporuje, ovšem záleží na mnoha faktorech – typu vozidla, povětrnostních podmínkách, stavu komunikace nebo jejím šířkovém uspořádání,“ míní Zlý.„Za určitých podmínek může být i 1,5 metrů nedostatečných,“ konstatoval s tím, že tyto věci by se řidiči měli naučit zejména v autoškole a znalosti upevňovat na základě různých kampaní. Výrazné snížení počtu dopravních nehod by podle Zlého přinesla lepší osvěta a práce s dětmi již v základních a mateřských školách.

Také šéf týmu BESIP Tomáš Neřold se obává, že na úzkých silnicích bude obtížné tento odstup udržet a řidiči budou danou vzdálenost jen těžko odhadovat. Přesto změnu vítá. „Návrh má pozitivní význam symbolicky, jako výraz větší ochrany cyklistů a ohleduplného chování řidičů vůči této zranitelné skupině na silnicích,“ řekl Neřold Deníku

Začněme u sebe

Podobná pravidla pro předjíždění cyklistů mají podle Budského i některé další evropské země, nikde však nejsou tak přísná. Výjimkou je Německo, kde je mimo obec nutný dvoumetrový odstup. Povinnostmi by podle něj navíc neměli být vázáni pouze řidiči aut, ale také samotní cyklisté. „Nový zákon chrání jejich zdraví a zajišťuje bezpečný odstup, ale měli by se také podle toho chovat,“ míní.

Kde je to možné, měli by jezdit po krajnici či alespoň při pravém okraji vozovky, a hlavně se vyvarovat jízdy ve skupinách vedle sebe. „Dlouhodobý nešvar je i neviditelnost cyklistů, často totiž za snížené viditelnosti nepoužívají světla ani odrazky,“ připomněl Budský. Také on by proto před novou zákonnou úpravou upřednostňoval osvětové kampaně zaměřené na řidiče i cyklisty.

Podle návrhu schváleného sněmovnou by řidiči směli míjet cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru. Tam, kde je rychlost jízdy omezena na 30 kilometrů v hodině, by jim stačila metrová vzdálenost. Poslanci dále odsouhlasili odebrání dvou bodů řidičům, kteří by bez povolení parkovali na místech pro zdravotně postižené či odtah aut stojících na chodníku.

Naopak neprošla změna, aby kraje mohly zakázat průjezd kamionů s hmotností nad 12 tun po silnicích 2. a 3. třídy. Aby novela začala platit, musí ji schválit Senát a podepsat prezident.

Šéf BESIP Neřold připomněl, že nesprávné předjíždění je pouze okrajovou příčinou nehod, při nichž cyklisté umírají nebo jsou těžce zranění. Od roku 2011 do loňska tak bylo kvůli nesprávnému předjíždění usmrceno 28 cyklistů, celkem jich ale na silnicích zahynulo téměř pět stovek. „Často je to kvůli nedání přednosti, nepřiměřené rychlosti či nepozornosti,“ dodal Neřold.