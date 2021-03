Kdo dnes nemá profil na sociálních sítích, jako by nebyl. S jejich rozmachem se ale objevují i nebezpečné výzvy, které jdou ruku v ruce se závislostí na internetu. Psychoterapeut Pavel Němčík upozorňuje na to, že rodiče často nevědí o rizicích internetu ani o tom, co jejich děti na sociálních sítích dělají. „Myslím, že na internetu jsme dnes svým způsobem již závislí všichni,“ říká.

Rodiče často nevědí o rizicích internetu ani o tom, co jejich děti na sociálních sítích dělají. | Foto: čtk

Pavel NěmčíkZdroj: archivV poslední době zaznamenáváme čím dál více nebezpečných výzev, které kolují na sociálních sítích. Proč se do nich děti zapojují?

Nejde o to, být jen vidět. Jde spíše o to, nějak se díky výzvám cítit, zažít ocenění a zvýšit si sebevědomí. Chtějí být někdo, cool nebo in. Princip tzv. výzev na sociálních sítích se totiž nenápadně podobá mechanismu závislostí a jejich výsledkem je nakonec vždy prohlubování extrému. A čím větší extrém, tím více to přece přitáhne lidí.