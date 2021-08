„Návrhy na samostatnou známku s Karlem Stýblem k nám chodily už delší dobu jak od odborné filatelistické společnosti, tak od laické veřejnosti. V letošním roce uplynulo sto let od jeho narození, takže to byla ideální příležitost jí vydat,“ vysvětlil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Karel Stýblo je mezinárodně vysoce uznávaný český lékař a jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii a ftizeologii. Měl ohromující odborné znalosti o epidemiologii tuberkulózy a možnostech její kontroly, byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a skromný.

„Za všechno, co pro lidi udělal, si určitě zaslouží, aby byla jeho práce připomínána. Škoda jen, že zemřel v tomtéž roce, kdy byl nominován na Nobelovu cenu,“ svěřila se příbuzná Božena Stýblová z Vilémova.

V emisním plánu českých poštovních známek se uvádí, že pro Karla Stýbla byla tuberkulóza osudem. Jako vězeň se totiž nebezpečným onemocněním nakazil v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen. V padesátých a šedesátých letech minulého století působil v Praze, kde pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí. Zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u profesora Johna Croftona, který se stal jeho blízkým přítelem.

Stýblo vyvinul model léčby tuberkulózy pro celý svět

V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad tuberkulózou v Haagu. Po tragických politických událostech v roce 1968 se odstěhoval do Holandska a v roce 1971 získal holandské občanství. V sedmdesátých letech začal studovat možnosti kombinované léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému přímo kontrolované krátkodobé léčby tuberkulózy, který osobně prosadil v řadě dalších afrických zemích, jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou zdravotnickou organizací v roce 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení epidemiologie TBC v New Yorku. Roku 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem se sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha. V roce 1998 byl navržen na udělení Nobelovy ceny, ale již se jí nedočkal, 13. března 1998 v holandském Haagu zemřel

Ocenění v podobě vlastní známky je i významným o pro Vilémov, kde se Stýblo před sto lety narodil.

„Je to velká čest, že se našemu rodáku profesoru Karlu Stýblovi dostalo pocty za jeho obrovský přínos při léčbě tuberkulózy, za který byl navržen na Nobelovu cenu,“ konstatovala starostka městyse Lenka Homolková.

Nominální hodnota známky bude šestadvacet korun. Grafický návrh zpracovala pražská výtvarnice Renáta Fučíková. Cesta k známce ale vedla především přes komunikaci s Českou poštou a přímými příbuznými slavného profesora, kteří žijí v Holandsku. Se svolením s užitím jeho podoby na poštovní známce, neměli problém.

Rodák z Vysočiny bude na známce

Karel Stýblo, ale není první slavný obyvatel Vysočiny, který bude mít svou vlastní známku. Karel Černý, bývalý politik a spisovatel před časem vydal knihu Tváře Vysočiny na poštovních známkách.

„Především v zahraničí, ale i u nás byl často vydáván hudebník Gustav Mahler, který se narodil v Kalištích,“ připomněl Černý.

Dalšími známými osobnostmi z Vysočiny na známkách byli například parašutista Jan Kubiš z Dolních Vilémovic, novinář Karel Havlíček Borovský z Borové u Přibyslavi, spisovatel Vilém Mrštík z Jimramova či fyzik František Záviška z Velkého Meziříčí.