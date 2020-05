On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Díky nárůstu počtu vyléčených kleslo množství aktuálně nemocných pod 4500, je jich 4388. Vyléčilo se tak už 33 procent pacientů s covidem-19, zemřela necelá tři procenta. Do počtu zemřelých zatím nepřibyl nikdo z dneška, nově evidované úmrtí je z dřívějších dnů.

Počty nových případů nákazy se od minulé středy drží pod stovkou denně. Za neděli přibylo 52 případů koronaviru, což byl nejnižší denní přírůstek od 14. března. Kompletní číslo za dnešek ministerstvo zveřejní po půlnoci. Testů na covid-19 včetně opakovaných u stejného člověka bylo dosud provedeno 218.474.

Nejvíce případů nákazy je v Praze, téměř 1700, což je skoro 125 na sto tisíc obyvatel. V přepočtu na obyvatele následuje Karlovarský kraj s téměř 119 nemocnými na sto tisíc obyvatel. Nejméně je nemoc rozšířená v Jihočeském kraji, kde na sto tisíc obyvatel připadá necelých 27 případů.

V hlavním městě s covidem-19 i nejvíc lidí zemřelo, lékaři zde zaznamenali 82 úmrtí. Následuje Moravskoslezský kraj s 26 a Karlovarský s 22 zemřelými. Jediné úmrtí má nadále Zlínský kraj, což je mezi regiony nejméně.

Vláda kvůli příznivému epidemiologického vývoji urychlila harmonogram rozvolňování restriktivních opatření, dnes se otevřely další obchody, některé knihovny, posilovny nebo venkovní areály zoologických a botanických zahrad. Pro jejich návštěvníky ale platí řada omezení.

Maďar: Protilátky může mít méně než procento testovaných

Kolektivní imunita proti covidu-19 se podle epidemiologa Rastislava Maďara, kteří patří v době pandemie k poradcům ministra zdravotnictví, vytvoří v české populaci velmi pomalu, pokud vůbec. Protilátky může mít i méně než procento testovaných, řekl dnes v rozhovoru s ČTK. Podíl osob, které se s nemocí setkaly a prodělaly ji bez příznaků, má zjistit aktuální studie na 27 tisíc testovaných.

"Na základě dat ze zahraničí a z menších studií v ČR z poslední doby se domníváme, že protilátky bude mít jen skutečně velmi malá část testovaných, možná dokonce pod jedno procento," řekl Maďar ČTK. Podle něj to znamená, že populace je velmi náchylná k náhlému nárůstu případů skoro všude, kam se virus dostane. "Vytvoření kolektivní imunity bude velmi pomalé, pokud vůbec možné," dodal. Vyžadovala by podíl lidí, kteří si nemocí prošli, v řádech několika desítek procent populace.

Při uvolňování karanténních opatření je tak třeba kvůli takzvané nízké promořenosti postupovat velmi opatrně a pomalu. Ostražitost bude podle něj na místě ještě dlouho. V médiích kritizoval například vládní plán otevřít o měsíc dříve, než bylo původně plánováno, například velká nákupní centra.

Pomalu by se mělo podle něho postupovat i vzhledem k většímu uvolnění cestování Čechů za hranice nebo příjezdu cizinců. "Určitě bychom se na vývoj situace dívali s obavami minimálně do konce letošního roku, a to i kdyby byla epidemiologická situace průběžně příznivá," uvedl Maďar.

Nízký výskyt protilátek v populaci podle něj znamená, že v budoucnu se virus může objevit kdekoliv v Česku. "Naše protireakce na to bude už ale více regionální než plošná. Na opakování toho, čím jsme si prošli dosud, snad už nedojde," dodal.

S tím počítal i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Vytvořené štáby vojáků a studentů medicíny, které v současné době testují dobrovolníky, kteří se přihlásili do studie v Praze, Brně, Litoměřicích a Olomoucku, by podle něj bylo možné do budoucna použít i v místech, kde by se objevila lokální ohniska.

Pomoci by měla i takzvaná chytrá karanténa. Ta má usnadnit předávání informací mezi hygienickými stanicemi, odběrovými místy a testovacími laboratořemi. Jejím cílem je co nejdříve identifikovat co nejvíce rizikových kontaktů každého nakaženého, ty odeslat do karantény a otestovat na covid-19.