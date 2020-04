Největší počet případů covid-19 zůstává v Praze. Podle údajů ministerstva tam bylo zaznamenáno k dnešnímu večeru 1379 nakažených, což je téměř čtvrtina ze všech případů v Česku. Praha má také největší podíl případů na obyvatele. Na každých sto tisíc obyvatel hlavního města připadá více než stovka případů covid-19.

Největší podíl nakažených připadal podle dat ministerstva v předchozích dnech na skupinu lidí ve věku 45 až 54 let. Dnes večer se ale na první příčku dostala skupina lidí ve věku nad 65 let, kteří právě patří k nejvíce ohroženým nemocí covid-19. Podíl obou věkových skupin na počtu nakažených je však téměř stejný. Lidé ve věku přes 65 let tvoří aktuálně 19,30 procenta všech případů covid-19 v Česku. Na věkovou skupinu 45 až 54 let připadá 19,19 procenta případů.

Do konce dubna by se v Česku měla naplno rozjet chytrá karanténa, která je do budoucna považována za jedinou efektivní cestu. V okamžiku, kdy senaplno rozjede, bude moci přijít na řadu pozvolné uvolňování současné plošné karantény.

"Plošnou karanténou jsme si za nemalou cenu, ale velmi efektivně koupili čas. Opatření byla neuvěřitelně úspěšná, prakticky jsme zastavili šíření viru v populaci. To, jak jsme k epidemii přistoupili v České republice, se stalo vzorem pro mnoho zemí, od kterých jsme se obvykle učili my. Je to neobvyklá situace, měli bychom být na to právem hrdí," vysvětlil ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) olomoucké lékařské fakulty Marián Hajdúch.

Projekt chytré karantény by měl spočívat ve velmi rychlé identifikaci jedinců, kteří jsou infikováni koronavirem, v rychlém a efektivním mapování jejich kontaktů, v jejich rychlém vyšetření a případně uvedení do karantény. Šíření infekce by tak mohli mít odborníci pod přiměřenou kontrolou.

"Víme, že se infekce šířit bude až do vytvoření komunitní imunity, případně až do stavu, kdy bude existovat vakcína, která by to mohla zastavit. Nevíme však, jak dlouho bude tento stav trvat," vysvětlil Hajdúch.

Takzvaná chytrá karanténa byla spuštěna zkušebně v Jihomoravském kraji. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly bude projekt po Velikonocích rozšířen na severní Moravu a do Prahy. Přinést by měla i větší počet testování s kapacitou až 20 tisíc lidí denně.

Na projektu pracují odborníci napříč všemi odbory, připravit se musely kapacitně také tuzemské testovací laboratoře.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů: