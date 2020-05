Nouzový stav skončí 17. května. Roušky by mohly být povinné pouze vevnitř

Nouzový stav pravděpodobně skončí 17. května, vláda totiž nepožádá o jeho další prodloužení. V Partii televize Prima to uvedl premiér Andrej Babiš. V pondělí chce vláda projednat další změny v nošení roušek. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka by povinné mohly být už jen v uzavřených prostorech, jako jsou obchody, úřady či MHD. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude podle epidemiologa Rastislava Maďara na vládě prosazovat doporučení odborníků, podle nichž by se měly roušky i venku nosit do 15. června.

Andrej Babiš a Jan Hamáček | Foto: ČTK