Vláda na své včerejší schůzi jednala mimo jiné o dalším rozvolňování pravidel pro obchod i kulturní a sportovní akce. Jasněji by ovšem mělo být ve čtvrtek.

Pivo přes okénko. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

Kdy se lidé budou moci zajít vykoupat do bazénu nebo sledovat filmy do kina?

Jak bazény, tak i kina ministři zařadili až do poslední vlny otvíraných zařízení na 25. května. Ještě není určeno, kolik lidí do nich bude moci najednou chodit, záležet bude na aktuálním vývoji nákazy. Pravděpodobné je omezení počtu návštěvníků, třeba ve formě velkých rozestupů v řadách sedadel kin.