Změna termínu. Karanténa se na deset dnů zkrátí až od září, uvedl Vojtěch

Zkrácení izolací a karantén nakažených covidem-19 ze 14 dní na 10 dní bude platit až od 1. září. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Původně hlavní hygienička Jarmila Rážová avizovala, že by se praxe měla změnit ode dneška. Dnes bude podle ní zveřejněno mimořádné opatření, které to upravuje. Mělo by sjednocovat rozhodování napříč krajskými hygienickými stanicemi a dát návod i pro praktické lékaře.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) přichází na neformální setkání s týmem takzvané chytré karantény 24. srpna 2020 v Praze | Foto: ČTK / ČTK

"Rozhodli jsme se pro sjednocení data. Bude to stejně od 1. září jako znovuzavedení roušek v hromadné dopravě a zdravotnických a sociálních zařízeních," uvedl ministr. Mimořádné opatření ministerstva zkrátí karanténu kontaktů nebo izolaci nakažených s nemocí covid-19 bez příznaků ze dvou týdnů na deset dní. Pokud lidé příznaky mají, budou v izolaci ještě tři až čtyři dny po jejich vymizení. K ukončení karantény ani izolace nebude třeba test, výjimkou budou lidé pracující ve zdravotnictví a sociálních službách a lidé se zhoršenou imunitou. Epidemiolog Maďar skončil jako poradce ministerstva. Kvůli podpásovým útokům Přečíst článek › Karanténa je oddělení osob, u nichž je podezření, že byly v kontaktu s někým nakaženým. Člověk, kterému byla nařízena domácí karanténa, by měl zůstat doma a nevycházet ani na nákup či k lékaři. Pouze ti, kteří nemají možnost využít pro potřeby nákupu dodavatelské služby, mohou na nezbytně nutnou dobu opustit domov. Dvouprocentní riziko Izolace se týká lidí, u nichž se nemoc laboratorně prokázala, a slouží k jejich oddělení od ostatní populace. U méně závažné infekce může být v domácím prostředí, při závažnějším průběhu na infekčním oddělení v nemocnici. Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Mallorku. Kvůli povinným testům Přečíst článek › O zkrácení doby karantény a izolace rozhodla vláda minulý týden. Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly data o koronaviru ukazují, že je asi dvouprocentní riziko, že lidé budou infekční i po deseti dnech. Virus je nejsilnější asi dva dny před výskytem příznaků, jeho infekčnost s časem klesá.

Autor: ČTK