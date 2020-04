Kdo nově nebude muset nosit přes nos a ústa roušku, šálu nebo šátek?

Jde především o lidi s poruchou autistického spektra. Jejich blízcí totiž často mají problém je přesvědčit, aby si roušku nasadili. Dále se výjimka bude týkat řidičů hromadné dopravy, kteří jsou uzavřeni v oddělené kabině a tudíž k nim virus nemůže proniknout. "Jakmile ale kabinu opustí, roušku mít musí," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). A nově roušku nebudou muset mít ani členové jedné domácnosti, kteří spolu jedou v autě.

Kdo měl výjimku doposud?

Jednak to byly malé děti do dvou let věku. U nich to bylo podobné jako u autistů. Rodiče je měli problém přesvědčit, aby si roušku nesundavaly. Navíc měla zvláště miminka problém ji udýchat. Výjimku měli až doposud řidiči, kteří jedou sami ve voze. U nich zůstane výjimka i nadále zachována i tehdy, soušku nově nebudou muset mít ve voze ani tehdy, pokud povezou rodinné příslušníky, se kterými sdílejí jednu domácnost. A pak jsou nošení roušky od úterý zproštěni i někteří sportovci.

Kteří sportovci?

Lidé, kteří jsou na venkovních sportovištích. Například na střelnici, volejbalových či tenisových hřištích. A pak se to týká třeba běžců nebo cyklistů. Musejí ale od sebe dodržovat minimálně dva metry. "Když budou někde v lese nebo ve volné přírodě, tak ji samozřejmě mít nemusejí. Ale na cyklostezce už by ji mít měli," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Znamená to, že když se v úterý otevřela venkovní sportoviště, mohou se konat i turnaje?

Ne, to vláda nepovolila.

Budou povolena sportovní klání, například fotbalové utkání bez diváků?

Zatím ne, ale ministerstvo zdravotnictví o tom už aspoň uvažuje. Je to však ještě záležitost na týdny. A ani pak nebudou moci využívat zázemí, například šatny a sprchy.

V přírodě roušku mít musím?

Při procházce platí stejná pravidla jako při rekreačním venkovním sportu, například běhu. To znamená, že pokud se jedná o členy jedné rodiny a nikdo jiný v okolí není, tak není potřeba.

Otevřou se v dohledné době další obchody?

O dalším otevření vláda rozhodne příští týden. Kdy konkrétně to bude, ale neupřesnila.

A už se ví, o které typy obchodů se bude jednat?

Tentokrát se asi zvolí jiný systém než doposud. Vláda se totiž dohodla na nových pravidlech, podle kterého se budou další obchody otevírat. Doposud je otevírala podle toho, co prodávají. "Nebudeme navrhovat oborové členění, ale podle metrů čtverečních prodejních ploch. To je způsob, jakým budeme uvolňovat provozovny," řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Vláda se prý inspirovala v dalších evropských zemích. Takže by se mohlo jednat o prodejny obuvi, ale i o papírnictví nebo knihkupectví. ale to se rozhodne příští týden.

Kdy se otevře zbytek obchodů a služeb? Například restaurace nebo kadeřnictví?

Není to doposud rozhodnuto, závisí to na vývoji pandemie. Prozatím jsou uzavřené do konce nouzového stavu. tedy do 30. dubna. Ale u hospod to může být i déle.

A co hrady a zámky? Otevřou se?

Uvažuje se o tom. "Vytvoříme nějaký režim, kdy tam budeme moci lidi pouštět," řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ale kdy to bude, neupřesnil.

Pracuji ve zdravotnictví a mám zakázánu dovolenou. Dočkám se odpočinku?

Vláda se rozhodla zákaz čerpání dovolené pro zdravotníky, sestry, lékaře a další lidi pracující ve zdravotnictví zrušit. Takže to bude záviset na dohodě se zaměstnavatelem.