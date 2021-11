Socka, MháDA či Mastná tyč. To jsou hanlivé výrazy, kterými lidé častují vozy městské hromadné dopravy (MHD). Ovšem v nastalé době zdražování pohonných hmot potvrzuje MHD pověst nejekonomičtějšího způsobu dopravy. A nic se na tom nezmění. Oproti normálním smrtelníkům, kteří denně s hrůzou pozorují narůstající ceny nafty, CNG či LPG, mají dopravní podniky tu výhodu, že u alternativních paliv si domluvili dlouhodobé zastropování cen a velké zdražení jim tak v blízké budoucnosti nehrozí.

Autobus MHD před budou Letiště Václava Havla v Praze. | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Argumenty pro zdražování jízdného máme a mnohdy by se tím narovnaly ceny, ale teď spíš doba nahrává tomu vrátit lidi do prostředků hromadné dopravy. On si člověk rozmyslí, zda jet po celém městě za 20 korun, či dotovat auto při stále stoupajících cenách pohonných hmot,“ říká předseda Sdružení dopravních podniků ČR (SDP) a zároveň ředitel dopravního podniku v Pardubicích Tomáš Pelikán.