V Evropské unii a tedy i v České republice, je momentálně zaregistrováno šest vakcín. Na bázi mRNA fungují vakcíny Comirnaty od firmy BioNTech/Pfizer a Spikevax od Moderny. Vakcína Comirnaty se může v naředěné dávce podávat i dětem od pěti let.

Tyto vakcíny doporučilo ministerstvo zdravotnictví jako druhou posilovací dávku (takzvaný booster), kterým je možné se od pondělí 18. července přeočkovat. „Druhá posilovací dávka bude dostupná pro všechny osoby nad 18 let. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje aplikace především osobám nad šedesát let a mladším rizikovým pacientům,“ upřesňuje Ondřej Jákob, mluvčí ministerstva zdravotnictví. Podmínkou je odstup minimálně čtyři měsíce od předchozího očkování.

Další čtyři vakcíny fungují na jiné bázi. V blízké době se arzenál očkovacích látek zřejmě ještě rozroste, proces schvalování u Evropské lékové agentury je v běhu. „U EMA čeká na schválení Vidprevtyn. Jedná se o proteinovou podjednotkovou vakcínu od společnosti Sanofi Pasteur, pro kterou již byla předložena EMA žádost o registraci,“ potvrzuje Petra Fejfarová z tiskového oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Očkování platí za nejúčinnější obranu proti nákaze covidem. Oproti první vlně pandemie mají ale lékaři náskok a k dispozici i další arzenál pro boj s onemocněním, když už se do těla dostane.

Lékaři spoléhají i na léčiva, která se používají pro léčbu jiných nemocí, proti covidu ale také fungují. Takových na schválení v EMA čekají desítky. Například Baricitinib podávají lékaři pacientům pro léčbu revmatoidní artritidy, atopické dermatitidy nebo ložiskové alopecie. „Baricitinib působí jako imunosupresivum, potlačuje imunitní reakci. Předpokládá se, že díky tomuto působení by mohl také pomoci snížit zánět a poškození tkání spojených s těžkou infekcí covid-19," vysvětluje účinky léku Petra Fejfarová.

Na registraci u EMA čeká také ještě molnupiravir, antivirotikum podávané pohodlně v tabletách, nikoli v infuzích jako ostatní schválená antivirotika. Molnupiravir už ale někteří pacienti dostali, protože jeho používání EMA povolila ještě před jeho registrací, v režimu nouzového použití. Podobná situace je i u léku Paxlovid.

Léky pro potlačení infekce v těle je nejlepší podívat na začátku onemocnění, zejména to platí pro monoklonální látky. Roli ale hrají i později, určité léky je možné podávat i v těžších stavech, v případech, kdy jsou pacienti už na doplňkové oxygenoterapii nebo mechanické plicní ventilaci.

Letní vlna kulminuje, denně se nakazí tisíce lidí

V posledních dnech se počty nových záchytů nakažení pohybují okolo dvou tisíc denně.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je reálný počet možná ale až pětkrát vyšší, letní vlna nákazy se totiž blíží ke kulminaci. V pátek na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví oznámil, že ji čeká za týden či deset dní.

Pokles počtu nákaz ale odhaduje jako pozvolný, nečeká se, že by číslo kleslo během několika týdnů jen na nízké stovky za den. "Může vést k tomu, že i to dobrzdění bude stále na poměrně vysokých číslech. To je i riziko pro podzim," uvedl Dušek.

Léky proti covidu

- Anakinra: imunosupresivní léčivá látka, která snižuje zánět v těle a zabraňuje poškození plicní tkáně

- Tocilizumab: imunopresivní lék

- Dexamethason: syntetický glukokortikoid s protizánětlivým účinkem. Má antipyretický a imunosupresivní účinek

- Bamlanivimab: Monoklonální protilátka podávaná infuzí. Naváže na sebe spike protein na povrchu viru SARS-CoV-2. Navázání protilátky na S-protein brání vstupu koronaviru do lidských buněk a může tak bránit dalšímu rozvoji nemoci.

- Etesevimam: monoklonální protilátka podávaná infuzí, viz. výše

- Remdesivir: antivirotikum, které zastavuje šíření viru v těle

- Ritonavir: antivirotikum, které zastavuje šíření viru v těle



Nové vakcíny

- Jcovden: Adenovirové vektorové vakcíny - Adenoviry slouží nosiče informace, podle kterého lidské buňky dokážou vyrábět spike protein, který se nachází na povrchu koronaviru. Po očkování začnou buňky Spike protein samy produkovat a vytrénují imunitní systém k tvorbě protilátek.

- Vaxzevria: adenovirové vektorové vakcíny

- Valneva: Celovirionová inaktivovaní vakcína – obsahuje celý inaktivovaný virus. Lidský imunitní systém rozpozná, že tento protein v těle být nemá, a reaguje vytvořením přirozené obrany.

- Nuvaxovid: Proteinová pod-jednotková vakcína – obsahuje neškodnou část viru – virový protein. Tělo pozná, že do těla nepatří a imunitní systém se s ním učí bojovat, aby v budoucnu zabránil jeho šíření v těle.