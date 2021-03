Lékaři upozorňují na to, že zatím není možné očkovat kardiaky či chronicky nemocné s dalšími diagnózami, kteří jsou mladší než 70 let, ale hrozí jim těžký průběh covidu.

"Vypadá to tak, že ambulantní specialisté by měli (pro pacienty) obdržet speciální kódy, podobně jako to je nyní u učitelů," popsal Babiš připravovanou změnu v registraci k očkování. Doplnil, že předpokládá spuštění systému v příštím týdnu. Zatím premiér nechtěl uvést, zda od dubna bude spuštěna registrace pro další věkové skupiny. "Jsou úvahy o dalším snížení věkové kategorie, jestli to bude 65 nebo 60, uvidíme," konstatoval.

Zatím se mohou nechat očkovat lidé starší 70 let, zdravotníci, učitelé a vybrané profese pomáhající se zvládáním epidemie, například vojáci. K očkování mají přístup i lidé léčící se v nemocnicích, například onkologicky nemocní.

Celkem bylo od počátku očkování loni v prosinci podáno 1,12 milionu dávek vakcín, přičemž 308.341 lidí bylo očkováno i druhou potřebnou dávkou.

Experti na modelování vývoje situace spočítali, že při očkování striktně podle věku postupně od nejstarších obyvatel jsou ztráty na životech nejmenší. Podle některých odborníků by se proto mělo od přednostních profesí ustoupit a vakcínu by měli dostat nejdřív senioři.

Babiš: Česko bude dál očkovat vakcínou AstraZeneca



Česko bude dál očkovat proti covidu-19 vakcínou AstraZeneca, řekl Babiš novinářům při odletu na návštěvu Rakouška. Vyplynulo to podle něj z jednání vládní rady pro zdravotní rizika. Očkování vakcínou AstraZeneca v posledních dnech pozastavily některé státy. Ministerstvo zdravotnictví má podle Babiše prověřit možnost prodloužit interval mezi dávkami očkovacích látek, aby bylo možné dát první dávku rychleji více lidem.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) novinářům v pondělí řekl, že se neprokázala souvislost vakcíny s případy výskytu krevních sraženin. Babiš dnes řekl, že se na záležitost Blatného na radě pro zdravotní rizika ptal. "On odpověděl, že je hematolog, že tomu rozumí a ČR bude pokračovat dál v očkování," prohlásil premiér.