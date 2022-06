KVÍZ: Krtečci, Íčko, Mazánek či Kolibřík. Vyznáte se ve známých odposleších?

Kdo by neznal dnes již zlidovělé hlášky z korupční kauzy bývalého manažera Viktorie Žižkov Ivana Horníka a někdejšího šéfa fotbalových rozhodčích Milana Brabce, které s vtipem svým vlastním převedl na divadelní prkna Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus v představení Ivánku, kamaráde…? Nebyla to však jediná kauza, která v posledních dvou dekádách do „placu“ českého jazyka dala zajímavé hlášky či přezdívky. Namátkou vzpomeňme na odposlechy kolem někdejší poradkyně, a dnes již manželky, expremiéra Petra Nečase Jany Nagyové či přezdívky ze spisu Krakatice. Vyznáte se však v přezdívkách a hláškách? Zkuste se otestovat.

Jana Nečasová (Nagyová) s manželem Petrem Nečasem příchází 20. listopadu k soudu pro Prahu 1, který začal projednávat její kauza údajného zneužití vojenského zpravodajství. | Foto: Deník/Martin Divíšek