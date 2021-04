"Rodiče nepřijdou o ošetřovné ani v případě rotační výuky. V týdnu distanční výuky jim bude náležet dál. A pokud mají více dětí s distanční výukou v jiný týden, je třeba podat za každé dítě samostatnou žádost," uvedla Maláčová.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění při nařízeném uzavření škol. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let doma, může pobírat 70 procent svého redukovaného výdělku. Sněmovna by měla jednat o navýšení na 80 procent, a to zpětně za dobu od 1. března. Podle ministryně to poslanci projednají ve čtvrtek.

Ministerstvo práce navrhovalo původně navýšení ošetřovného na sto procent redukovaného výdělku, později přišlo s 80 procenty. Plán přehodnotilo poté, co Sněmovna nepodpořila stoprocentní náhradu mzdy pro lidi v karanténě. Na vyšším ošetřovném se pak vláda několik týdnů nemohla shodnout. Nakonec podpořila předlohu poslanců.

Uzavření škol a školek

Všechny školky a školy v Česku jsou od začátku března kvůli epidemii zavřené. Zatím se předpokládá to, že by se žáci měli začít postupně vracet do lavic nejspíš 12. dubna. S rotační výukou počítá ve svém návratovém plánu ministerstvo školství. Ve školách a při výuce na dálku by se měly po týdnech střídat třídy z prvního stupně.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přijala od začátku září do 28. března celkem 158 600 žádostí o ošetřovné kvůli zavřeným školám. V březnu jich bylo přes 10 500.