Vítězové pandemie? Banky a e-shopy. Hospodám nepomohlo ani zdražení

Bohatí ještě více bohatnou, a chudí zase ještě více chudnou. Tak by se dal jednoduše shrnout efekt některých změn a vládních opatření, která do ekonomiky loni vnesla koronavirová pandemie. Kupříkladu čtveřice největších bank v zemi si tak oproti předchozímu roku v čistém zisku letos za první pololetí polepšila asi o 45 procent. Dobře si stojí například také e-shopy. Naproti tomu gastro a cestovní ruch jsou dál „na odpis“. Vyplývá to z průběžných výsledků o hospodaření za loňský a částečně i letošní rok, které firmy zveřejňují právě nyní, v období prázdnin.

Jako poražené z covidové krize vycházejí zejména oblíbené restaurace do nedávna hojně navštěvované zahraničními turisty. | Foto: Deník/Ondřej Požár