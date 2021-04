„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu,“ uvedla mluvčí PPF Tkadlecová.

Ke smutné zprávě se jako jeden z prvních vyjádřil premiér Andrej Babiš. "Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera," napsal na svůj twitterový účet český premiér Andrej Babiš.

"Prezident republiky si velice vážil Petra Kellnera pro jeho podnikatelské úspěchy a nesmírně lituje jeho tragické smrti," uvedl na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Upřímnou soustrast vyjadřují rodině zemřelého miliardáře i další osobnosti české politiky.

"Myslím na to, jak jsme všichni křehcí a smrtelní. Upřímnou soustrast všem, kteří přišli o své blízké, či svého blízkého," napsala poslankyně za Piráty Olga Richterová.

Podle předsedy ODS Petra Fialy byl Petr Kellner mimořádně úspěšný podnikatel, který svým působením a svými aktivitami vždy zůstával spojen s Českou republikou. "Vyjadřuji upřímnou soustrast jeho rodině," doplnil Fiala.

Vyjadřuji upřímnou soustrast jeho rodině.

Upřímnou soustrast vyjádřil také předseda ČSSD Jan Hamáček, který připomněl Kellnerovy zásluhy v boji s pandemií. "Zpráva o úmrtí Petra Kellnera mě velmi zasáhla. Před rokem byl jedním z prvních podnikatelů, který pomáhal ČR v těžké situaci na začátku pandemie. Čest jeho památce, upřímnou soustrast všem jeho blízkým."

"Petr Kellner to u mě vždycky tak nějak vyhrával takovou vlastně maličkostí - vytrvalou finanční podporou Divadla Járy Cimrmana, věděl, že se hodí více, než by se mohlo zdát. A to mi stačilo. Fakt. Velmi schopnej chlap to byl. Upřímnou soustrast rodině a blízkým," napsal na Twitter řeporyjský starosta Pavel Novotný.

"Petr Kellner. Ano, v minulosti můj zaměstnavatel. A ano, existoval, zdravil, otevíral dveře a byl to přes všechno člověk a táta. RIP," uvedla twitterová glosátorka politického a společenského života vystupující pod přezdívkou Holka z Prahy.

Český novinář a scenárista Petr Fischer zase na Twitteru zavzpomínal na Kellnerova slova, vyjadřující jeho přístup k podnikání: "Princip mého byznysu: děláte v chytré skupině zajímavé věci. Když neděláte zajímavé věci, začne to nudit vás a i ty okolo vás. A musí být pohromadě chytří lidé, protože jinak to nevymyslíte. Nikdy nic neutáhnete sami."

"Tragédie. A bude mít obrovský dopad nejen na byznys, ale také na českou politiku," upozornil výzkumník Petr Kaniok, docent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity.

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil vyzdvihl jeho pracovitost a také to, že jeho jméno bylo pojmem i ve světě. "Petra Kellnera jsem nikdy osobně nepotkal. Vždy pro mne ale představoval pozitivní příklad toho, jak se v naší znovunabyté svobodě po roce ‘89 mohl nadaný a pracovitý člověk prosadit, uspět doma i ve světě a něco velkého zbudovat. Za ten příklad děkuju a je mi to nesmírně líto, napsal na twitteru.

Provozovatelé hotelu, v němž byl finančník ubytován, jsou podle deníku New York Times v šoku. "Je to zničující pro nás, naši komunitu a rodiny zemřelých. Za 17 let podnikání se nám nic podobného nestalo," uvedli provozovatelé. Podle nich byli Kellner a další oběť nehody, padesátiletý Benjamin Larochaix, kterého aljašské úřady ve zprávě označily rovněž za českého občana, častými hosty. Agentura AP uvádí, že oba průvodci, kteří také zahynuli, patřili mezi velmi zkušené.

Příčiny havárie zatím nejsou jasné, na místě vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy (NTSB).