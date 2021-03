V Moravskoslezském kraji a části Libereckého a Olomouckého kraje bude ve čtvrtek foukat silný vítr, který v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině. Vítr může lámat větve, případně způsobit menší škody na budovách a zkomplikovat dopravu. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav.

Spadlý strom. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Jeho upozornění před čerstvým, přechodně silný větrem platí pro oblast Frýdlantu v Libereckém kraji od čtvrtečního ráno do zhruba 17:00. Obyvatelé Moravskoslezského kraje a Jesenicka a Šumperska v sousedním Olomouckém kraji by s ním měli počítat o něco déle, do 22:00.